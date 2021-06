Kjaer "nunca vai esquecer" dia da paragem cardíaca de Eriksen

Eriksen tem agora um desfibrilhador cardíaco implantado, depois da paragem cardíaca. O encontro de sábado entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de Christian Eriksen, de 29 anos, ter caído inanimado do relvado .

"Acho que todos reagimos com as emoções nesse dia. Temos este espírito de equipa, que foi crucial para nós. É um dia que nunca vamos esquecer. Estamos agradecidos porque o Eriksen está bem e com a família. O apoio que recebemos contra a Bélgica foi uma das coisas mais insanas que já experienciei. Foi uma noite especial. Espero que seja igual amanhã no Parken", disse, em conferência de imprensa.

O defesa-central de 32 anos foi um dos protagonistas no apoio ao médio do Inter de Milão, tendo sido o primeiro a perceber da situação do colega de equipa. Kjaer pediu aos jogadores da Dinamarca para fazerem um cordão à volta de Eriksen enquanto o médio era ressuscitado pelos médicos presentes no estádio. Depois, ajudou a confortar a namorada de Eriksen, já junto ao relvado.

Simon Kjaer, capitão da seleção da Dinamarca, diz que nunca vai esquecer o dia em que Christian Eriksen sofreu uma paragem cardíaca no primeiro jogo no Euro 2020.

O jogador do Inter de Milão recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, com o atleta a recuperar a consciência e a ser transportado para o hospital, já estabilizado. O jogo viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.

No mesmo comunicado, Eriksen deixou algumas palavras de agradecimento: "Obrigado por todas as mensagens, tem sido incrível receber tanto carinho. A operação correu bem e estou bem, tendo em conta as circunstâncias. Foi muito bom voltar a ver a equipa depois do jogo deles da última noite. Vou torcer por eles na segunda contra a Rússia".

O reatamento do jogo foi atribuído à vontade dos jogadores de ambas as equipas e do próprio Eriksen, que falou com os colegas já desde o hospital para tranquilizá-los. Contudo, a Federação e o selecionador dinamarqueses criticaram o comportamento da UEFA.

A UEFA continua a garantir que "tratou do assunto com o máximo respeito pela situação e pelos jogadores". "O jogo foi retomado apenas depois dos jogadores das duas equipas terem pedido para que isso acontecesse", reitera o organismo que rege o futebol europeu.