Há um português na liderança do campeonato brasileiro

António Oliveira, treinador português do Athletico Paranaense, guiou a equipa à quarta vitória, em outros tantos jogos no Brasileirão. A equipa de Curitiba venceu o Atlético Goianiense, por 2-1, na Arena da Baixada, depois de estar a perder.

Baralhas fez o primeiro golo, aos13 minutos, para a equipa visitante, mas Matheus Babi, aos 43, e Christian, aos 71, operaram a reviravolta.

O Athletico Paranaense lidera a classificação, com 12 pontos, mais um do que Fortaleza e Bragantino, que têm cinco jogos disputados. O Palmeiras, de Abel Ferreira, está no 4.º lugar, com 10 pontos, em cinco jogos.