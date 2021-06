Gales perde, mas garante passagem aos oitavos

O País de Gales perdeu este domingo o seu terceiro jogo no Euro 2020, contra Itália, mas conseguiu alcançar o objetivo de passar aos oitavos de final. Num jogo disputado no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, os italianos, já apurados, apresentaram uma equipa renovada, com oito jogadores diferentes no onze inicial, em comparação com o jogo anterior.

Apesar das alterações, os italianos dominaram a partida, marcando o seu golo aos 39 minutos. A tarefa dos galeses ficou mais complicada na segunda parte com a expulsão de Ethan Ampadu. No outro jogo do Grupo A a Suíça venceu de forma categórica a Turquia. O desafio foi muito disputado e a Turquia teve boas oportunidades para marcar mais golos, mas os suíços foram mais eficazes, com Seferovic a estrear-se a marcar em fases finais de Euros e Shaqiri a fazer outros dois golos. O golo da Turquia foi marcado aos 62’ por Kahveci. Com as contas fechadas, a Itália passa facilmente em primeiro lugar, com três vitorias em três jogos, nove pontos, e o País de Gales é apurado em segundo lugar, com 4 pontos e um saldo positivo de 1 golo na diferença entre marcados e sofridos. A Suíça acabou o grupo com os mesmos 4 pontos e com mais golos marcados, 4, mas o facto de ter sofrido 5 significa que acaba o grupo com uma média negativa de 1 golo.