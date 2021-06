Dembelé não joga com Portugal e está fora do Euro 2020

Ousmane Dembelé não recuperou da lesão sofrida num joelho, no jogo com a Hungria, e não vai defrontar Portugal, na quarta-feira.

O avançado do Barcelona não jogará mais no Euro 2020 e deverá abandonar a concentração da seleção francesa. Dembelé, de 24 anos, incia período de recuperação de uma lesão que o deverá afastar dos treinos por dois meses.

O jogador foi utilizado por Deschamps nas duas partidas realizadas pela França no Campeonato da Europa. Entrou no último minuto frente à Alemanha e no jogo com a Hungris foi lançado aos 57 minutos e substituído aos 87.