O caso de Covid-19 positivo do escocês Billy Gilmour obriga a duas baixas na Seleção inglesa para a partida da terceira jornada contra a República Checa.

A federação inglesa confirma que Ben Chilwell e Mason Mount foram colocados em isolamento.

Os dois jogadores estiveram à conversa com Gilmour no final do jogo contra a Escócia e foram considerados contacto de risco pelas autoridades.

Segundo a mesma fonte, os restantes jogadores testaram negativo.