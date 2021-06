Çalhanoglu troca AC Milan pelo rival Inter de Milão

O médio Hakan Çalhanoglu anunciou que vai trocar o AC Milan pelo rival Inter de Milão.

O internacional turco de 27 anos representou o Milan nas últimas quatro temporadas e termina contrato com os "rossoneri" e já tem acordo para reforçar o campeão Inter.

"Cheguei a acordo com o Inter. Amanhã vou para Milão e vou assinar contrato", disse, depois da participação da Turquia no Euro 2020.

A seleção turca foi eliminada no Euro, sem somar qualquer ponto e Çalhanoglu vai ser anunciado como reforço do Inter. De acordo com a imprensa internacional, o médio assina por três temporadas.