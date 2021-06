Há menos sete mil desempregados inscritos do que há um ano

Portugal tinha no final de maio deste ano 402.183 desempregados registados. O número, segundo os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, revela uma descida de 5,1% (-21.705 pessoas) em relação a abril de 2021 e de 1,7% (-6.751 pessoas) quando comparado ao período homólogo.

É o segundo valor mais baixo de desempregados nos últimos nove meses. Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, contribuiu o grupo dos que estão inscritos há menos de um ano (-50 161) e, em sentido inverso, contribuiu com o maior aumento no desemprego aqueles que permanecem inscritos há mais de um ano (+43 410

O desemprego registado desceu em todas as regiões em maio face a abril, com as reduções mais expressivas a ocorrerem no Algarve (-17,6%) e no Alentejo (-7,4%).

O desemprego também desce, em termos homólogos, em todas as regiões à exceção de Lisboa e Vale do Tejo (+4,2%) e Madeira (+13,9%).