Endividamento, preço das casas e retirada de apoios ameaçam economia

O Banco de Portugal assegura que as medidas adotadas evitaram que a crise económica provocada pela pandemia chegasse ao setor financeiro, mas “a crise interrompeu o processo de ajustamento da economia portuguesa”.

A consequência mais visível é o “aumento da dívida, em particular nas administrações públicas e nos sectores de atividade mais afetados pela crise”, indica o regulador no Relatório de Estabilidade Financeira, conhecido nesta segunda-feira.

O relatório aponta as principais vulnerabilidades e riscos que ameaçam neste momento a estabilidade financeira, como a retirada dos apoios “numa situação de endividamento elevado e de atividade ainda deprimida em alguns setores”, o que “potencia a materialização do risco de crédito”.

O elevado endividamento do setor público contribui para a vulnerabilidade da economia portuguesa.

No mercado imobiliário, as dificuldades de financiamento podem diminuir a procura de casa em Portugal por parte de estrangeiros, baixando o preço. É ainda possível uma “queda adicional dos preços” no mercado comercial, na sequência da registada em 2020 para alguns segmentos (retalho e hotéis).