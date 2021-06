UEFA escolhe árbitro da final da Champions para o Portugal-França

Antonio Mateu Lahoz é o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o Portugal-França, na quarta-feira, em Budapeste, a contar para a última jornada do Grupo F do Euro 2020.

O espanhol, de 44 anos, é um dos árbitros mais categorizados da atualidade. Sinal disso foi a sua nomeação para a final da Liga dos Campeões, no Dragão, entre Manchester City e Chelsea.

Para o encontro entre o campeão da Europa e o campeão do mundo, a UEFA faz uma escolha segura, já que, além do estatuto das duas equipas, está em jogo o apuramento para os oitavos de final do torneio. A França tem quatro pontos e está na liderança do grupo; Portugal tem três pontos e está no terceiro posto.

Será o terceiro jogo de Mateu Lahoz na Euro 2020, depois de ter apitado o Bélgica-Rússia e o Inglaterra-Escócia. O Portugal-França, em Budapeste, está marcado para quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.