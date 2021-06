João Félix e Nuno Mendes devem voltar hoje aos treinos

João Félix e Nuno Mendes deverão reintegrar os treinos da seleção nacional sem limitações, esta segunda-feira. Ambos falharam o jogo com a Alemanha, devido a problemas musculares, de que entretanto estarão recuperados.

Félix e Mendes trabalharam à parte no domingo, em Budapeste, no primeiro treino após a derrota com os alemães e esta tarde deverão voltar a ser opções para Fernando Santos, que contará com os 26 para o encontro com a França.