Guendouzi nos planos do Benfica

Mattéo Guendouzi está nos planos do Benfica para a próxima temporada, de acordo com notícia avançada pela imprensa desportiva, esta segunda-feira. O médio, de 22 anos, tem contrato com o Arsenal, mas na última temporada não contou para Mikel Arteta que viabilizou o empréstimo do jogador ao Hertha de Berlim.

O Benfica estará a tentar negociar o médio que termina contrato com os londrinos em 2022. De acordo com o site "transfermarkt", especializado em mercado de transferências, Guendouzi está avaliado em 20 milhões de euros e o Arsenal já terá recusado uma proposta de 12 milhões do Marselha.

Guendouzi custou 8 milhões aos ingleses em 2018, quando deixou o Lorient. O franco-marroquino é internacional sub-21 pela França e fez duas épocas a tempo inteiro no Arsenal - 48 e 34 jogos. No Hertha fez 24 jogos e marcou dois golos.

Trata-se de um médio de construção que os encarnados terão sinalizado como mais um elemento, a par de Nzonzi, para reconstruir o meio-campo.