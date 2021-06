Cafú destaca a evolução de Guendouzi. "Dá muito às equipas onde joga"

Guendouzi tem 22 anos de idade e esta época alinhou no Hertha de Berlim, da Alemanha, por empréstimo do Arsenal. Totalizou 24 jogos no 14º classificado da Bundesliga, tendo marcado dois golos.

"A evolução do Guendouzi é simplesmente fantástica. Sair do Lorient para o Arsenal e jogar tantos jogos como jogou em duas épocas (82) é incrivel. Tem muita qualidade e personalidade, mas ainda pode contribuir com mais golos e assistências", refere.

Em entrevista à Renascença , o médio português Cafu, que jogou com Guendouzi no Lorient em 2016/17, fala de um jogador que "dá muito às equipas onde joga".

"Muita qualidade e um feitio especial"

Cafú e Guendouzi coincidiram no Lorient na época 16/17. O médio português que está, agora, em Inglaterra, no Nottingham Forest, recorda um menino com um feitio especial. Guendouzi tinha, na altura, apenas 18 anos.

"Tinha um feitio especial mas isso era normal, ele tinha apenas 18 anos e estava a ver tudo a acontecer muito rápido. Agora já é mais ponderado, já foi pai e está mais calmo. Se ele for para o Benfica, ficarei muito satisfeito, grato e falarei com ele", conclui.

O interesse do Benfica em Guendouzi é real mas, para já, o Arsenal não mostra recetividade a um negócio pelos números apresentados pelo clube português. Os próximos dias serão decisivos.O Benfica procura um patrão para o meio-campo, algo que lhe faltou esta época. Samaris e Gabriel estão de saída. Na Luz estão referenciados três nomes. Para além do médio do Arsenal, também são possibilidades Al Musrati, do Braga e Nzonzi, o gigante de 1,96m de altura empresta pela Roma ao Rennes.