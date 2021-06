Dias de chuva marcam chegada do verão

A primavera despede-se este domingo com chuva em todo o país e descida das temperaturas. O verão chega arraca em tons de cinzento.



"Será um dia com períodos de chuva ou aguaceiros, de um modo geral fracos e mais frequentes e intensos a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela. Até ao meio da tarde o vento não deverá sofrer grandes alterações, a soprar de oeste, fraco a moderado, e a soprar por vezes forte nas terras altas", explica o meteorologista Bruno Café à Renascença.

A próxima semana começa também sem sol em todo o território continental. Na segunda-feira, quando sair de casa, não esqueça o guarda-chuva.

"Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal na região sul e está prevista uma pequena subida da temperatura máxima".

No dia seguinte, a chuva poderá continuar.



"Na terça-feira, ainda está prevista alguma precipitação. Durante a manhã deveremos ter mais nebulosidade no litoral, com alguns períodos de chuva, em geral fraca, e durante a tarde poderá ocorrer alguma precipitação no interior norte e centro", explica Bruno Café.