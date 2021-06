Balanço DGS. Mais 941 novos casos e três mortos

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.065 pessoas com Covid-19 e foram registados 865.050 casos de infeção.

O número de contactos em vigilância aumentou em 1.189 nas últimas 24 horas e atinge agora as 38.890 pessoas.

As autoridades de saúde contam mais 574 casos ativos, num total de 28.297, enquanto mais 364 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 819.688 desde os primeiros casos de infeção.

Os números mostram que as hospitalizações voltam para os números de abril - no dia 20 estavam internadas 429 pacientes.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal ultrapassou os 100 casos por 100.000 habitantes e o índice nacional de transmissibilidade (Rt) subiu de 1,12 para 1,14, revelam dados oficiais divulgados na sexta-feira.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que apresenta o Rt mais elevado, tendo aumentado dos 1,12 para os 1,20 numa semana.

A nível mundial, a pandemia já matou, pelo menos, 3.862.364 pessoas desde o final de dezembro de 2019, segundo o levantamento da agência de notícias francesa AFP feito com base em dados oficiais.

Mais de 178.125.020 casos de infeção pelo novo coronavírus foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.