Título de hóquei é a cereja no bolo de uma época de sonho para o Sporting

O Sporting sagrou-se campeão de hóquei em patins, este domingo, com uma vitória no Dragão Caixa, na final do play-off.

O quarto jogo entre os dois finalistas do campeonato de hóquei em patins terminou com o triunfo dos leões por 5-6.

Bastaram quatro jogos para o Sporting conquistar o título, tendo obtido três vitórias e impedindo assim a necessidade de se recorrer a uma "negra" para desempatar o play-off.

O Futebol Clube do Porto entrou melhor, mas o jogo foi muito disputado. O Sporting empatou duas vezes a partida antes de passar para a vantagem por 2-3, só para ver o FC Porto a recuperar para 4-3. Toni Pérez fez o empate para o Sporting, mas o Porto passou novamente para a frente, fazendo o 5-4. Contudo, dois golos de Telmo Pinto e de Ferran Font puseram os leões em vantagem, fixando o resultado em 5-6.