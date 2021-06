Título de hóquei é a cereja no bolo de uma época de sonho para o Sporting

O Sporting sagrou-se campeão de hóquei em patins, este domingo, com uma vitória no Dragão Caixa, na final do play-off.

O quinto jogo entre os dois finalistas do campeonato de hóquei em patins terminou com o triunfo dos leões por 5-6.

Depois de duas vitórias para cada equipa, uma em casa e outra fora, foi necessário recorrer a um quinto jogo para decidir o campeão.

O Futebol Clube do Porto entrou melhor, mas o jogo foi muito disputado. O Sporting empatou duas vezes a partida antes de passar para a vantagem por 2-3, só para ver o FC Porto a recuperar para 4-3. Toni Pérez fez o empate para o Sporting, mas o Porto passou novamente para a frente, fazendo o 5-4. Contudo, dois golos de Telmo Pinto e de Ferran Font puseram os leões em vantagem, fixando o resultado em 5-6.

Trata-se de mais um título para o Sporting Clube de Portugal, naquela que acabou por ser uma época de sonho para os verde-e-brancos. O Sporting sagrou-se campeão de futebol, 19 anos depois, e venceu ainda o título de futsal e de basquetebol.

Os leões foram ainda finalistas vencidos de voleibol, tendo o Benfica vencido de forma clara o play-off, e disputaram até à última jornada o campeonato de futebol feminino, que também caiu para o Benfica.

O Futebol Clube do Porto ganhou o campeonato de andebol, com o Sporting a conseguir o segundo lugar.