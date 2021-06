Tiago Campos qualificado para os Jogos de Tóquio

O nadador Tiago Campos assegurou o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em águas abertas, este domingo, ao ser sexto na prova de qualificação que decorreu no Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal.

O atleta, que representa o Clube de Natação de Rio Maior, junta-se a Angélica André, do Fluvial Portuense, que se tinha qualificado no setor feminino no sábado.