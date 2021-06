José Neves é campeão nacional de ciclismo

José Neves (W52-FC Porto) sagrou-se campeão português ciclismo de fundo, uma vitória conquistada a solo, no último dia dos Nacionais de ciclismo de estrada, em Castelo Branco.

Neves, de 25 anos, cumpriu os 192,2 quilómetros com partida e chegada em Castelo Branco em 4:38.18 horas, com Rui Oliveira (UAE Emirates) a terminar no segundo lugar e Gaspar Gonçalves (Tavfer-Measindot-Mortágua) no terceiro, ambos a 47 segundos, disputando a medalha de prata ao "sprint".

O ciclista dos dragões já tinha levado o bronze na prova de contrarrelógio individual e conquistou, este domingo, o título que era de Rui Costa (UAE Emirates), ausente da corrida. José Neves sagrou-se campeão, depois de se ter destacado do grupo que se foi formando já no circuito urbano, depois de muitos ataques nos primeiros 89 quilómetros, nos quais o novo campeão já se tinha destacado.

O vencedor este ano do Grande Prémio O Jogo entrou sozinho na última volta e manteve-se na frente para erguer os braços na Avenida do Empresário, concluindo três dias de campeonatos nacionais de estrada.

Neves, que em 2017 venceu a Volta a Portugal do Futuro e, no ano seguinte, o Grande Prémio Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho, junta-se na lista de vencedores a Maria Martins (Drops), campeã de elite feminina, mas também a João Almeida (Deceuninck-QuickStep), campeão do "crono" masculino, com Daniela Campos (Bizkaia-Durango) a triunfar no exercício individual feminino.