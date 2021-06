João Sousa falha acesso ao quadro principal de Maiorca

João Sousa foi eliminado na 2.ª ronda do "qualifying" do Maiorca Championships, em ténis, falhando o acesso ao quadro principal do torneio. O português, 109 do "ranking" mundial, perdeu na relva mediterrânica com o francês Lucas Pouille, número 95.

Pouille, antigo número 10 do mundo, venceu em dois sets, por 7-6 e 6-4. O francês garantiu presença no quadro principal da prova e vai defrontar o russo Karen Kachanov (27), na 1.ª ronda.

João Sousa continua em Maiorca para disputar o torneio de pares. O tenista português joga ao lado do argentino Guido Pella, na 1.ª ronda do quadro de duplas. Pela frente têm o par formado pelo italiano Andrea Valvassori e o argentino Andrés Molteni.