Palmeiras vira resultado e vence aos 90+6'

O Palmeiras bateu o América Mineiro, por 2-1, em jogo da 5.ª jornada do campeonato brasileiro. Uma partida muito complicada para a equipa de Abel Ferreira e decidida seis minutos para lá dos 90, com um golo de Willian.

O América marcou primeiro, aos 38 minutos, por Geovane. Um minuto depois, Willian empatou. O avançado, de 34 anos, foi a grande figura do jogo.

O Palmeiras mantém-se, assim, no pelotão da frente do Brasileirão, com 10 pontos. Foi a segunda vitória consecutiva da equipa, após o triunfo frente ao Juventude, na ronda anterior.