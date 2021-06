Miguel Oliveira: "Foi uma corrida do gato e do rato"

Miguel Oliveira travou uma luta "do gato e do rato" com Marc Márquez no circuito de Sachsenring, no GP da Alemanha. Foi assim que o piloto português definiu a corrida deste domingo, em que ficou em segundo, atrás do espanhol.

O piloto da Honda conseguiu criar uma margem de conforto no início, mas Miguel Oliveira foi apertando e chegou a estar a menos de um segundo.

"Foi uma corrida do gato e do rato. Ele era mais rápido em alguns setores e eu era mais rápido nos últimos. Visualmente, eu sentia que não estava a ganhar nada. Foi uma corrida interessante. Tínhamos ritmo para lutar um contra o outro, mas foi uma batalha à distância", disse o piloto da KTM.

Foi o terceiro pódio consecutivo de Miguel Oliveira, depois do segundo lugar em Itália e da vitória na Catalunha. Uma consistência que o piloto destaca, ainda por cima com sequência num circuito em que a KTM nunca foi muito feliz na categoria rainha.

"Eu aceito sempre um segundo lugar aqui em Sachensring. Fico Muito feliz por continuar a alcançar pódios. Este é mais um e tenho de continuar", definiu.



Miguel Oliveira mantém o 7.º lugar no Mundial de Pilotos, mas agora a somente um ponto de Maverick Viñales (Yamaha). O português está a 47 pontos do líder do campeonato, o francês da Yamaha Fabio Quartararo.

A próxima corrida é no próximo domingo, 27 de junho, em Assen, nos Países Baixos.