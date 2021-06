Miguel Oliveira é 2.º no GP da Alemanha

Miguel Oliveira foi 2.º classificado no GP da Alemanha em MotoGP. O piloto português lutou até ao final pela vitória, mas não foi capaz de apanhar Marc Márquez, vencedor em Sachsenring, circuito talismã para o espanhol, que venceu sempre que correu neste traçado.

Foi a oitava vitória em outras tantas corridas de Márquez no circuito alemão, em MotoGP, e a primeira desde que regressou à competição. É o 11.º triunfo consecutivo do piloto da Honda, se contabilizarmos as vitórias em outras categorias em solo germânico.

Dia emotivo para Marc Márquez e para a Honda, que não vencia há 21 corridas, desde 2019, mas também de confirmação do bom momento de forma de Miguel Oliveira.

O piloto da KTM conquista o terceiro pódio consecutivo, depois de ter sido segundo classificado em Itália e de ter vencido o GP da Catalunha.

Miguel cortou a meta a 1.610 segundos de Márquez. Fabio Quartararo, em Yamaha, foi terceiro, a quase 7 segundos do vencedor.

O francês consolida a liderança do Mundial de Pilotos, aumentando a vantagem sobre o segundo classificado, o seu compatriota Johann Zarco (Ducati). Miguel Oliveira mantém o 7.º posto, mas agora está a apenas um ponto do 6.º, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha)