Comissão da Liberdade Religiosa não foi consultada sobre suspensão das celebrações no confinamento

No dia 22 de junho cumprem-se 20 anos desde a entrada em vigor da Lei da Liberdade Religiosa. Nesta entrevista o atual presidente da Comissão da Liberdade Religiosa fala dos avanços que houve ao longo destes 20 anos, mas também alerta para as ameaças à liberdade religiosa que ainda existem e os novos desafios que se colocam numa altura em que a religião entra em conflito com vários “novos direitos” que ganham popularidade na sociedade.

Vinte anos permitem, certamente, um balanço do percurso deste diploma. Quais foram os principais avanços obtidos com esta lei?

O principal avanço foi haver uma lei da liberdade religiosa, esse foi o principal avanço. Porque estávamos vinte e tal anos depois da Constituição de 1976 e apesar de a Constituição ter o artigo 41, que é bastante completo no que diz respeito aos princípios fundamentais da liberdade religiosa, designadamente liberdade de consciência, de religião e de culto – os três pilares fundamentais da liberdade religiosa – a verdade é que faltavam duas coisas.

Em primeiro lugar rever a Concordata com a Igreja Católica, que era dos anos 40 e não estava de acordo nem com a Constituição portuguesa, nem com aquilo que foi a mensagem e o conteúdo do Concílio Vaticano II, sendo que um dos documentos fundamentais do Concílio Vaticano II foi precisamente o que diz respeito à liberdade religiosa. Se nós hoje olharmos para o Concílio, foi essa porventura a grande novidade do Concílio.

Mas para isso era preciso reconhecer as várias religiões, por uma questão de dignidade, porque mesmo que a Constituição tivesse os princípios fundamentais no que diz respeito aos direitos individuais, e uma referência também aos direitos coletivos, a verdade é que estava por tratar em pormenor os direitos individuais e estava praticamente, totalmente por tratar, aquilo que são os direitos coletivos. Ou seja, a liberdade religiosa não é só a liberdade de ter ou não ter religião, a liberdade de consciência e a liberdade de culto, é mais que isso, é também uma liberdade de organização das confissões religiosas.

A sociedade portuguesa é hoje mais madura no que diz respeito à relação com as várias religiões e a presença da religião no espaço publico e à colaboração entre religiões e estado?

Acho que sim. Eu assisti há dias a uma cerimónia que me tocou bastante. Numa igreja da Igreja Lusitana, que é o ramo português da Igreja Anglicana. Vi várias coisas que me impressionaram. Uma delas foi a assinatura, por parte da generalidade das religiões presentes – e eram várias, entre elas a Igreja Católica, representada ao seu mais alto nível – de um documento sobretudo sobre o futuro da ecologia, da defesa da terra, e por aí fora. Há 20 ou 30 anos isto era impossível. Eu nunca vi nada de parecido, bem pelo contrário. Havia a Igreja Católica com uma enorme predominância e depois as outras religiões estavam quase metidas num buraco, não se ouvia falar delas, não tinham iniciativas.