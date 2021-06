​Fernando Santos convicto de que Portugal pode renovar título no Euro 2020

No dia seguinte ao pesadelo de Munique, Fernando Santos, em conversa com os jornalistas no estádio do Vasas em Budapeste, mostrou confiança no apuramento para os oitavos de final, lembrando que a seleção portuguesa não depende de terceiros.

"A minha convicção é que Portugal pode ir à final e vencer. É a minha convicção e desejo. Mas neste momento o mais importante, e que não tenho dúvidas de que vamos conseguir, é garantir o apuramento. E só dependemos de nós”, sublinha.



Sobre o desagrado dos adeptos com o comportamento da equipa em Munique, Fernando Santos lembrou que no Euro 2016 aconteceu o mesmo no início.

“Há cinco anos, os adeptos estavam um pouco desiludidos com a seleção e manifestavam-se com todo o direito. Mas sempre disse que connosco podem contar sempre, porque vamos fazer tudo para lhes dar alegrias e, a seguir a uma tristeza, queremos dar-lhes uma nova alegria”, refere.