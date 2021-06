Robert Schuman, pai da UE, no caminho da santidade

Robert Schuman, um dos fundadores da Europa moderna, está no caminho da santidade. O Papa Francisco aprovou um decreto onde reconhece as “virtudes heroicas” do estadista que morreu em 1963.

Torna-se assim “venerável”. Este reconhecimento é o primeiro passo num longo processo que pode levar à sua canonização.

Em 1953, o “Plano Schuman” propunha a criação a uma organização supranacional - a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) - com vista a instituir um mercado comum do carvão e do aço entre os países fundadores. Mais tarde deu origem à Comunidade Económica Europeia (1957) e depois à União Europeia (1993).

Schuman, que foi primeiro-ministro em França e ministro dos Negócios Estrangeiros no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, também teve um papel fundamental na fundação da NATO.

O estadista era um católico devoto cujo papel em alcançar a paz na Europa foi sempre muito elogiado por vários papas.

O anúncio foi feito este sábado, quando Francisco recebeu o Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos.

O dicastério foi autorizado a promulgar o respetivo decreto, onde para além de Schuman, há outros quatro veneráveis e 11 beatos, incluindo 10 mártires religiosas, mortas por ódio à fé na Polónia em 1945, durante a invasão das tropas soviéticas.