Terceira vítima mortal confirmada no acidente de construção em Antuérpia

Uma terceira vítima mortal do acidente de construção ocorrido na sexta-feira em Antuérpia, na Bélgica, onde já morreu um cidadão português, foi confirmada este sábado pelas autoridades belgas, que, porém, não adiantaram ainda a nacionalidade.

"Infelizmente, temos de informar que uma terceira vítima acaba de ser encontrada debaixo dos escombros. Apesar deste terrível custo, o esforço de salvamento continua até que também sejamos capazes de encontrar as outras duas pessoas desaparecidas", avançou o corpo de bombeiros da cidade, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

De acordo com as declarações de um porta-voz da polícia belga às televisões portuguesas presentes no local, na manhã de sábado, restavam três pessoas soterradas sob os escombros, duas das quais de nacionalidade portuguesa e outra natural da Roménia. Os socorristas continuam agora a procurar os outros dois trabalhadores.