Autoridades passam 25 multas no primeiro dia do confinamento

Os dados da GNR dizem respeito ao período entre as 15h e as 21h.

As autoridades policiais passaram 25 autos de contraordenação no primeiro dia de confinamento da Área Metropolitana de Lisboa.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou ainda quatro processos de contraordenação numa ação de fiscalização às regras de desconfinamento, direcionada a cafés, restaurantes e outros estabelecimentos em Lisboa, segundo dados provisórios.

Dois dos quatro processos de contraordenação instaurados, até às 22h00 desta sexta-feira, resultaram de incumprimento de regras de distanciamento social devido à Covid-19, explicou à Lusa o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar.

Outros dois processos instaurados, entre 25 operadores económicos fiscalizados nas primeiras duas horas da operação em Lisboa, resultam da falta de comunicação prévia do início da atividade e falta de aviso para a restrição da venda de bebidas alcoólicas, acrescentou.

A ASAE, em cooperação com a PSP, está a desenvolver desde as 20h00 em Lisboa, e desde as 22h00 no Porto e Coimbra, a ação "Convívio Seguro", com um total de 30 inspetores no terreno, 18 destes na capital.