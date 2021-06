Autoridades belgas não confirmam vítimas portuguesas em Antuérpia

A imprensa belga fala em nove feridos (um dos quais grave), quatro desaparecidos e dois mortos após o desabamento de um prédio em Antuérpia. As autoridades não confirmam relatos que apontam para três vítimas mortais portuguesas.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou à Lusa que a informação recebida através do Ministério homólogo belga foi de que havia três cidadãos portugueses mortos, na sequência do desabamento, mas que, no local, após a chegada do embaixador e do encarregado da secção consular, a proteção civil local contradisse essa informação.

A mesma fonte acrescentou que o MNE está a apurar "quais são os factos".

No entanto, segundo o meio de comunicação belga 'GVA', quatro dos cinco desaparecidos serão trabalhadores portugueses da empresa 'Goorden Bouw en Service', que terá confirmado a informação ao jornal em questão.