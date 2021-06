Autoridades belgas confirmam duas vítimas, uma portuguesa

A polícia belga fala em nove feridos, três desaparecidos e dois mortos, um romeno e um português, após o desabamento de um prédio em Antuérpia.

Encontram-se atualmente hospitalizadas nove pessoas: quatro em perigo de vida, quatro em estado grave e um ferido ligeiro.



“Dois mortos já foram confirmados. Um deles é um homem português e o outro é da Roménia. Mas continuam três pessoas desaparecidas, duas das quais também de Portugal. A terceira pessoa também é da Roménia”, afirmou um porta-voz da polícia belga às estações televisivas portuguesas no local, indicando que um outro português ficou ferido e está hospitalizado.

Sobre as hipóteses de sobrevivência das três pessoas que continuam por localizar na obra, o porta-voz da polícia confessou que “as hipóteses de eles estarem vivos são muito diminutas”, mas evitou alongar-se em comentários.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou à Lusa que a informação recebida através do Ministério homólogo belga foi de que havia três cidadãos portugueses mortos, na sequência do desabamento, mas que, no local, após a chegada do embaixador e do encarregado da secção consular, a proteção civil local contradisse essa informação.

A mesma fonte acrescentou que o MNE está a apurar "quais são os factos".