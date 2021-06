Tem calculadora? As contas de Portugal para o apuramento

Ao fim de duas jornadas no Grupo F, Portugal soma uma vitória e uma derrota. E o apuramento para a próxima fase, como é?

Neste momento, todos os cenários estão em aberto e a equipa das quinas pode fechar a primeira fase em qualquer um dos quatro lugares do chamado “grupo da morte”.

Se Portugal vencer a França não há contas a fazer e é garantido que os campeões europeus em título seguem em frente.

Se Portugal empatar com os atuais campeões do mundo, a probabilidade de estar nos oitavos de final é altíssima, ou como segundo, ou como um dos melhores terceiros classificados. No entanto, vai ser necessário esperar pelos resultados finais dos outros grupos para ter certezas.

Se Portugal perder com a França, mesmo assim, pode apurar-se, mas aí a calculadora vai ter de funcionar. É que também pode ficar em último do grupo e, assim, fora do Euro 2020. Basta que a Hungria (que tem 1 ponto) derrote a Alemanha.

Para já, no final da segunda jornada, os comandados de Fernando Santos lideram o “ranking” dos terceiros classificados, mas certezas só no final de todos os grupos.

1- PORTUGAL 3 pontos/2 jogos (5 GM/4 GS; +1)

2- Áustria 3/2 (3/3; 0)

3- Finlândia 3/2 (1/1; 0)

4- Espanha 2/2 (1/1; 0)

5- Croácia 1/2 (1/2; -1)

6- Suíça 1/2 (1/4; -3)

A partida decisiva contra a França, que reedita a final do Euro 2016, está marcada para a próxima quarta-feira, às 20h00.