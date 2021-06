Reação dos jogadores. "Resultado que não queríamos"

Reação dos jogadores portugueses à derrota (2-4) contra a Alemanha.

João Moutinho

"É um resultado que não queríamos. Viemos para tentar vencer, sabíamos que a Alemanha gostava de controlar e por vezes não conseguimos contrariar. Fomos melhorando. Marcámos primeiro, fizemos dois autogolos, duas infelicidades. Há que tirar coisas positivas deste jogo e pensar no próximo, que é o mais importante. Não defendemos muito atrás. A Alemanha tem uma grande equipa, muitos bons jogadores e arrastou-nos para trás. Fomos melhorando, conseguimos fazer o 4-2 e tivemos bola no poste que poderia dar ânimo. Agora há que trabalhar da mesma forma para conseguir bom resultado já no próximo jogo."

Renato Sanches

"O mister é que decide e, independentemente de tudo, seja titular ou suplente, dou sempre o meu melhor. Claro que todos querem jogar, mas temos de respeitar decisões. Claro que foi um 4-2, mas tivemos as nossas oportunidades para marcar também, tal como eles. Foi um jogo entre duas grandes equipas e o resultado fala por si. Ainda assim, tivemos oportunidades para diminuir"

Danilo Pereira

"É um resultado pesado. Não conseguimos condicionar a tática dos alemães. Eles apresentaram muitos jogadores no meio-campo e tiveram muita posse de bola. Fruto disso conseguiram os golos da forma que conseguiram. Reagimos na segunda parte, mas não foi suficiente. Jogámos sempre para ganhar e lutámos, mas não conseguimos. Temos mais um jogo frente à França e temos de ganhar"

Diogo Jota

"Até começámos bem, aproveitando uma transição rápida para fazer o 1-0 mas eles conseguiram sempre empurrar-nos para trás, utilizaram cruzamentos fortes e rápidos tentando surpreender e fizemos dois autogolos, provocando a reviravolta contra nós. Depois é sempre difícil, a jogar em casa com posse de bola e fazer-nos desesperar. Fizeram mais dois golos, nós fizemos um e estivemos perto de fazer outro mas não levámos pontos daqui. Resta-nos mais um jogo para tentar a qualificação. Quando as coisas não correm é mais fácil detetar os erros, digamos assim. Fomos infelizes em certos momentos. Não fomos suficientemente audazes na pressão para condicionar os alemães. Demos o nosso melhor. Agora é olhar para o próximo jogo."