Fernando Santos confia no apuramento, mas avisa: "Querer a lua é perigoso"

Fernando Santos acredita que Portugal ainda tem o apuramento para os oitavos de final do Euro 2020 na mão, no entanto, avisa que a derrota (2-4) com a Alemanha mostrou que o excesso de confiança é "perigoso".

"A gente quer a lua todos os dias. Eu quero é passar. Querer a lua como já queríamos para este jogo é um bocadinho perigoso para os meus jogadores. Continua tudo na mesma. Passamos à segunda fase se vencermos a França, mas não só. Vamos olhar agora para as coisas com calma", frisou o selecionador nacional, em declarações à TVI24.



Fernando Santos assumiu que acreditava que Portugal conseguiria derrotar a Alemanha, em Munique. O resultado foi outro:

"Começámos muito bem, com boa organização, aproveitámos bem um contra-ataque. Fizemos o 1-0, o jogo estava mais para o lado da Alemanha mas estávamos seguros. Tivemos uma segunda chance em contra-ataque, podíamos ter feito golo. Não resultou, antes pelo contrário. A partir daí a equipa desencontrou-se, começou a baixar, tentámos controlar o meio-campo, não conseguimos. Ao intervalo tentei alterar isso, acabámos por sofrer o terceiro e o quarto golos dessa forma. A equipa sofreu com isso. Fizemos o segundo golo e tentámos reagir, mas não conseguimos. Foi uma vitória justa da Alemanha."

Já em conferência de imprensa, Fernando Santos assumiu responsabilidade pelo mau jogo de Portugal e sublinhou que os erros defensivos foram coletivos, pelo que não adianta individualizar.

"A responsabilidade é minha, nada de questões individuais. A equipa é que vai resolver isto. Agora vamos olhar para a França e tentar resolver aquilo que todos percebemos que não esteve bem. O apuramento depende de nós. E depende de nós dar uma resposta", sustentou o selecionador.