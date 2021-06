​Festival Imaterial: Évora apresenta nova proposta para pensar e viver o património

Mali, Turquia, Itália, Azerbaijão, Hungria, Mongólia e, naturalmente, Portugal, são alguns dos países que marcam presença no Festival Imaterial, a nova proposta cultural que Évora apresenta a partir desta sexta-feira e até dia 26 de junho.



Pretende-se promover o património imaterial da humanidade consagrado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), de que faz parte, desde 2014, o cante alentejano, além “do fado, do flamenco e de vários outros géneros musicais planetários que devem ser protegidos e valorizados”, sublinha uma nota enviada à Renascença.

Na apresentação do evento, Luis Garcia afirmou que “as tradições devem ser resgatadas da poeira dos tempos e projetadas para o futuro” como forma de reforçar “a relação identitária que as pessoas têm com os lugares, com os patrimónios físicos”. Para o programador da Câmara Municipal de Évora. “nada melhor que o património imaterial, que são as musicas dos povos do mundo, para estabelecer essa mediação sobre esses lugares.”

A direção e curadoria estão a cargo de Carlos Seixas, que considera o programa do Imaterial como “uma declaração clara sobre a diversidade criativa dos povos, das influencias mútuas originadas pelo caudal secular das migrações, de artistas que enriquecem e reinventam as memórias do passado, contribuindo para o cancioneiro imaterial da humanidade.”

O diretor artístico do conhecido Festival Musicas do Mundo de Sines, aceitou este novo desafio que “apresenta um cartaz paritário, colocando-se na frente de combate à desigualdade de género”, e que, no seu entender, vai contribuir para “uma melhor compreensão das tradições e uma aproximação ao que será uma verdadeira cartografia musical.”

Candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027, a cidade de Évora encontra nesta iniciativa, mais uma oportunidade de afirmar a cultura como veículo estratégico de desenvolvimento. Por isso, sublinha o presidente do município, Carlos Pinto Sá, “a ideia do festival não é só o espetáculo, mas é também as relações entre os diversos grupos, que se conhecem e se valorizam.”

Uma opinião complementada por Eduardo Luciano. O vereador com o pelouro da cultura na Câmara eborense não tem duvidas em afirmar que os próximos dias, são “momentos de afirmação de paz, de cruzamentos e fusões de cultura”, precisamente aquilo que “mais precisamos, para afastar alguns espetros mais negros que pairam sobre a nossa cabeça.