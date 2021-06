​Vaticano divulga mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

O Vaticano vai apresentar o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a respetiva mensagem do Papa numa conferência de imprensa marcada para a próxima terça-feira, 22 de junho, às 11h30, menos uma hora em Portugal.



A informação foi anunciada hoje na Sala de Imprensa da Santa Sé.

"Eu estou contigo todos os dias" é o tema deste dia que vai ser celebrado a 25 de julho deste ano, junto à celebração litúrgica de São Joaquim e Santa Ana a 26 de julho.

Esta data "tem por objetivo expressar a proximidade do Senhor e da Igreja à vida de cada idoso, especialmente neste momento difícil de pandemia”, explicou um comunicado do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

"É importante que os avós se encontrem com os netos e os netos com os avós, porque como diz o profeta Joel, os avós, diante dos nossos, sonharão, terão ilusão; e os jovens, encontrando força nos avós, seguirão em frente e hão de profetizar", declarou Francisco, no dia 31 de janeiro deste ano, no final da recitação do Ângelus, quando anunciou a instituição deste dia.

Vão participar na conferência o prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, o cardeal Kevin Farrell, o responsável pela pastoral dos idosos neste organismo, Vittorio Scelzo.

Participam também nesta cerimónia a presidente da Vie Montante Internationale (Movimento Vida Ascendente), Monique Bodhuin, e da Comunidade de Santo Egídio, Maria Sofia Soli e Elena Liotta dos setores ‘Viva os idosos’ e ‘Jovens pela Paz’.

Para fomentar a celebração deste dia nas igrejas locais e nas realidades associativas, o organismo da Santa Sé vai propor algumas ferramentas pastorais que estarão disponíveis no site www.amorislaetitia.va