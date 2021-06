Símbolos da JMJ não vão a São Tomé e Príncipe por dificuldades de transporte

“A STP Airways tinha-se disponibilizado no seu transporte, o problema que se pôs foi que a Cruz tem uma caixa com quatro metros de comprimento, portanto é um volume grande que não é fácil transportar num avião”, afirma à Rádio Jubilar o bispo de São Tomé, D. Manuel António dos Santos.

A peregrinação dos símbolos

A Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani foram entregues à delegação portuguesa no dia 22 de novembro de 2020, Domingo de Cristo-Rei, numa celebração presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano.

Até 2023, os símbolos da JMJ - a Cruz e o ícone de Nossa Senhora - vão percorrer as dioceses portuguesas e os países de língua portuguesa.

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma peregrinação que já a levou aos cinco continentes e a quase 90 países. Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé.

Desde 2000 que a Cruz peregrina conta com a companhia do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços.

Este ícone foi introduzido ainda pelo Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria junto dos jovens.

Com 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma das mais populares devoções marianas em Itália.

É antiga a tradição de o levar em procissão pelas ruas de Roma, para afastar perigos e desgraças ou pôr fim a pestes.

O ícone original encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa Francisco, que ali reza e deixa um ramo de flores, antes e depois de cada viagem apostólica.

O anúncio da escolha de Lisboa para receber a JMJ foi feito em 27 de janeiro de 2019, na Cidade do Panamá. Nesse dia, na sua conta no Twitter, o Papa escreveu: “A vós, queridos jovens, um muito obrigado por #Panama2019. Continuai a caminhar, continuai a viver a fé e a compartilhá-la. Até Lisboa em 2022”.