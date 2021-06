De mobilizador a desiludido. Ex-dirigente do PSD pede fim de ciclo

Foi um dos apoiantes de Rui Rio desde a primeira hora e liderou movimentos de apoio ao atual líder do PSD nas redes sociais. Agora, Jorge Afonso assume toda a desilusão com a liderança social-democrata também nas redes sociais onde tem dezenas de milhar de seguidores.



Este ex-vice-presidente da secção do PSD da Bélgica, verteu na sua página de Facebook o desagrado pela forma como a atual direção tem conduzido o partido. A página tem mais de 50 mil seguidores.

Contactado pela Renascença, Jorge Afonso confirma ser o autor do texto e assume o desencanto. "As expectativas foram completamente defraudadas, neste momento há que dar a volta", disse, sugerindo que o partido tem alternativas como Paulo Rangel, Carlos Moedas ou Miguel Pinto Luz.

No texto partilhado esta quinta-feira, pode ler-se que "Rui Rio foi uma deceção, bem como muitos que o acompanham". O post é acompanhado de um destaque, um título garrafal, que diz: "Rui Rio pode até ser muito honesto e o resto?".

Segue-se um texto de desencanto e lamento pelo facto de o presidente social-democrata ter optado por uma oposição que ficou muitas vezes "pelo politicamente correto, sem criar muitas ondas ou dificuldades a Costa, quando precisava e deveria ter dado um enorme murro na mesa".

O texto, que de manhã já circulava entre militantes e deputados do partido, continua num tom muito crítico, questionando: "Quantas e quantas vezes se escondeu Rio atrás do interesse nacional, para apoiar António Costa, o que deixava militantes e simpatizantes do PSD com ‘os cabelos em pé?’”.

Jorge Afonso, que foi muito crítico de Luís Montenegro quando este concorreu desafiando Rui Rio, deixa-lhe agora encómios. Lembra os "debates acalorados na AR quando o PSD tinha verdadeiros líderes parlamentares como Luís Montenegro ou Hugo Soares" e também as intervenções de Pedro Passos Coelho nas quais "Costa ficava em sentido".

E em tom de desafio: "Não tenham ilusões, depois das autárquicas, o ciclo ACABOU!" É preciso sangue novo que dê nova esperança", termina.

Além de militante, Jorge Afonso foi vice-presidente da secção do PSD Bélgica, mas afirma ter-se demitido em dezembro dessas funções.

Esta semana, Pedro Passos Coelho voltou a fazer uma intervenção pública, no lançamento de um livro de um militante do PSD sobre a reforma da saúde. O ex-primeiro-ministro deixou um desafio aos líderes políticos, que parece diretamente dirigido a Rui Rio, dizendo que os partidos não podem ficar à espera uns dos outros e que há reformas que só se fazem em confronto.