Covid-19: CDS critica Governo e "enorme infelicidade" de Marcelo

O CDS-PP criticou hoje as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando disse que no que depender dele não haverá "volta atrás" no desconfinamento, considerando-as de "uma enorme infelicidade", lamentando também a "comunicação desastrosa" do Governo.

"Se a frase do senhor Presidente da República segundo a qual 'não há volta atrás' é, no mínimo, de uma enorme infelicidade, porque contraditória com tudo o que tinha sido dito antes, o 'ping pong' que se seguiu entre Presidente e primeiro-ministro do tipo 'quem manda sou eu, quem manda és tu' foi absurdo. Digo-o nos mesmos termos em que no passado critiquei o excesso de 'Dupond e Dupont' entre ambos", criticou Telmo Correia.

O líder da bancada centrista falava no arranque da interpelação ao Governo requerida pelo CDS, no Parlamento, sobre a gestão da covid-19 pós-estado de emergência, que conta com a presença de três secretários de Estado: Adjunto e da Economia, João Neves, Adjunto e da Saúde, António Sales, e da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.

Os centristas arrancaram o debate com um conjunto de perguntas ao executivo, sobre dados de internamento nos hospitais por região, o calendário de testagem nas escolas, dados "concretos" sobre surtos nas escolas e sobre medidas adotadas atualmente nos transportes públicos.

"São perguntas concretas que queremos ver respondidas nesta interpelação. Isto numa altura em que, mais uma vez, ficámos com a sensação que um conjunto de mensagens erradas e uma comunicação desastrosa terão tido influência direta nos resultados com que estamos a ser confrontados", criticou.

"Porque é que isto está a acontecer em Lisboa?"



O líder parlamentar centrista fez também referência à situação pandémica em Lisboa, considerando que a "primeira pergunta evidente é: porque é que isto está a acontecer?".

"Foi a entrada da variante Delta? Foram os festejos futebolísticos e outros? Aí, apesar dos desmentidos do Governo, fica-nos a forte convicção de que a forma como não se preparou, nem se preveniram, por exemplo, os festejos do título de campeão nacional teve uma relação direta com o número de contágios", apontou.