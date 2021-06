António Oliveira desiste da candidatura à Câmara de Gaia "por uma questão de higiene"

António Oliveira desistiu da candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

O candidato do PSD desistiu da corrida às eleições autárquicas, por "uma questão de higiene", recusando pôr os "interesses de uns personagens" à frente dos interesses da população, revela em carta aberta.

"Hoje, com vergonha do que vi, com uma imensa dor de alma pelo que senti, tenho que dizer que: não quero, não posso e não aceito continuar a encabeçar esta candidatura. Isto não é uma desistência. Isto é uma questão de higiene. Uma recusa de pôr os interesses de uns personagens à frente dos interesses dos 300.000 gaienses e pessoas que escolheram este grande concelho para fazer a sua vida", justifica numa carta aberta a que a Lusa teve acesso.



O PSD admitiu que o candidato do partido à Câmara de Gaia, António Oliveira, indicou haver "dificuldades de relacionamento" com a concelhia liderada por Cancela Moura, mas garantiu que o ex-selecionador nacional não comunicou a sua desistência.

"Esta é, neste momento, a verdade. Ele [António Oliveira] comunicou [a Rui Rio] que existia essa dificuldade de relacionamento e que já existe praticamente desde o início - queria que ele tivesse conhecimento disso - mas não lhe comunicou que queria desistir ou bater com a porta", indicou fonte do gabinete de comunicação.

O Expresso avançou hoje que o ex-selecionador nacional comunicou a Rui Rio, numa reunião esta tarde na Distrital do Porto, a sua renúncia, alegando "um conflito insanável com Cancela de Moura, presidente do PSD de Gaia, que não abdicou de ser nº 2 da lista de vereadores do antigo selecionador nacional ou, em alternativa, candidato à liderança de Assembleia Municipal".

Em declarações à Lusa, o gabinete de comunicação do PSD explicou que o ex-selecionador nacional pediu, hoje, uma reunião ao presidente do PSD, Rui Rio, a quem comunicou que havia uma "falta de entendimento" com a concelhia e que isso estava a "prejudicar" a candidatura.

"Mas não lhe comunicou, de modo algum, que ia desistir, ou que queria desistir", reiterou a mesma fonte.