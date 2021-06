​O Europeu de Ronaldo, o insaciável

Cristiano Ronaldo é a grande figura deste Euro 2020. Numa prova em que não está Messi, o craque português concentra as atenções, sendo indiscutivelmente o jogador de maior cartaz.

Frente à Hungria, Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador da história do futebol a atuar em cinco europeus e o único a marcar golos em cinco edições da competição.

Colecionador de recordes, Cristiano Ronaldo com os dois golos aos húngaros, descolou de Platini e passou a ser o melhor marcador de sempre em fases finais, com 11 tentos apontados.

Há ainda um recorde pouco falado, mas que não deixa de ser menos relevante porque atesta igualmente o fenómeno de longevidade que representa Ronaldo. O craque português cimenta o epíteto de jogador com a maior diferença temporal entre o primeiro e o último golo num europeu.

O recorde está em 16 anos, 11 meses e 344 dias. É a distância entre o golo à Grécia no Estádio do Dragão, no Euro 2004 e os dois golos à Hungria, no jogo da passada terça-feira em Budapeste.