Variante Delta será dominante em Portugal nas próximas semanas

A variante Delta, associação à índia e mais contagiosa, deverá ser predominante em Portugal nas próximas semanas, indica o relatório das linhas vermelhas Covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

“A variante Alpha, associada ao Reino Unido, foi a variante dominante durante mês de maio, estimando-se que a variante Delta (B.1.617.2 ou associada à Índia) se possa sobrepor a esta nas próximas semanas”, refere o documento conhecido esta sexta-feira.

A DGS e o INSA referem que a análise dos vários indicadores "revela transmissão comunitária do vírus SARS-CoV-2 com intensidade e pressão crescente nos serviços de saúde, em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)".

O avanço da variante Delta, cerca de 60% mais transmissível, obriga a uma maior atenção à evolução dos indicadores e preparação para o controlo da pandemia.

"Dado o aumento na frequência da variante Delta, provavelmente com maior transmissibilidade, o intervalo de tempo esperado entre o aumento do número de infeções e o número de internamentos em UCI, a tendência crescente dos vários indicadores a nível nacional, e a sua aproximação aos limiares “linhas vermelhas”, impõem ainda maior atenção à evolução dos indicadores de incidência, virológicos e de impacte, assim como ao aumento do nível de preparação dos recursos a nível regional e sub-regional para o controlo e mitigação da epidemia em Portugal, em especial na população não vacinada ou sem esquema vacinal completo", pode ler-se no relatório.