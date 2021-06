Retrocesso em Lisboa. Marcelo diz que “é uma solução de equilíbrio”

O Presidente da República considera que o Governo tentou encontrar uma “solução de equilíbrio” ao restringir as saídas e entradas na Área Metropolitana de Lisboa durante o fim de semana.

“O senhor primeiro-ministro comunicou-me antes de ser tomada a decisão, mas não queria pronunciar-me aqui sobre isso”, começou por dizer, para logo depois acrescentar: “É uma decisão nacional num contexto muito específico, tentando encontrar uma solução de equilíbrio”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na última noite à Antena 1, à chegada a Nova Iorque onde vai assistir à tomada de posse de António Guterres para o segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas.

Na opinião do Presidente da República, este recuo na região de Lisboa não representa qualquer contradição com aquilo que tinha dito antes.

“Eu tive ocasião de dizer que não voltaria atrás no que depende de mim, que é no estado de emergência. Em relação ao resto, a competência é do Governo”, sublinhou.