Pescadores do Norte querem prolongamento do período de captura da sardinha

A opinião do líder da Propeixe foi partilhada por Carlos Cruz, presidente da Apropesca, organização de produtores de pesca artesanal, com sede na Póvoa de Varzim, que sempre defendeu que os stocks nacionais de sardinha estavam estabilizados.

"Os números da quota vão ao encontro do que esperávamos, a até achávamos que podiam ser um pouco mais altos, mas já é aceitável. Temos agora de a gerir da melhor forma e tentar alongar o período de captura o mais possível", disse Agostinho Mata, líder da Propeixe, Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, à agência Lusa.

Com a quota nacional de captura da sardinha a poder atingir, em 2021, as 30 mil toneladas, de acordo com um parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar hoje divulgado pelo ministro Ricardo Serrão Santos, os pescadores acreditam que há condições para continuarem a captura para além de dia 31 de julho.

As associações de pesca da região norte mostraram-se hoje "satisfeitas" com a perspetiva de aumento da quota da pesca da sardinha, anunciadas pelo ministro do Mar, mas defendem um prolongamento do período de captura.

"Os cientistas chegaram a ponderar, há uns anos, uma quota de zero para a sardinha, mas agora comprova-se que os pescadores tinham razão. Que havia sardinha em número suficiente para atividade continuar de forma sustentada", partilhou Carlos Cruz à Lusa.

O líder da Apropesca defendeu que com a perspetiva do aumento da quota em 2021 o período de captura sardinha "deverá ser prolongado até novembro", esperando também que os limites de pesca diários de captura possam chegar aos 200 cabazes.

"Aqui na região Norte não temos muitas alternativas se nos faltar a sardinha. Não temos carapau ou cavala em número suficiente como em outras zonas do país. Daí defendermos que se passe de 170 para 200 cabazes de sardinha por dia", explicou Carlos Cruz.

A captura de sardinha em Portugal poderá aumentar para até 30.000 toneladas já este ano, anunciou o ministro do Mar, após o parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

"Estamos em condições de aumentar de 10.000 toneladas para perto das 30.000 toneladas em Portugal. As opções vão ainda ser acordadas com Espanha, uma vez que o manancial é comum", anunciou, em conferência de imprensa, Ricardo Serrão Santos.

As capturas de sardinha em Portugal e Espanha não devem ultrapassar as 40.434 toneladas este ano, recomendou hoje o Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

"Quando o rendimento máximo sustentável foi alcançado, as capturas em 2021 poderão ser de, no máximo, 40.434 toneladas", lê-se no parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, na sigla em inglês, ou CIEM em português).