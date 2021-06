“Fenómeno de Lisboa” explica-se pela Variante Delta, diz especialista

Veja também:

A variante Delta será dominante em Portugal nas próximas semanas, de acordo com o relatório das linhas vermelhas Covid-19, elaborado pela Direção-geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

O relatório sublinha igualmente que a variante Delta, que recordo teve origem na India, é cerca de 60% mais transmissível.

Estes são dados que não surpreendem o médico Bernardo Gomes, de saúde pública, que também integra o grupo das linhas vermelhas Covid.

“Julgo que isto vai em linha com o que era esperado”, começa por dizer o médico. “Até agora não tínhamos dados da preponderância da variante Delta em Portugal, mas isso deve alertar as pessoas que efetivamente precisamos da colaboração de cada um para quebrar as cadeias de transmissão, porque esta variante é mais transmissível”.

Bernardo Gomes acredita que é a preponderância desta estirpe que explica os números de infetados em Lisboa. “Na prática, parte do fenómeno de Lisboa explica-se também por isto. O que é expectável é que esta onda que estamos a viver, mais marcadamente de caráter regional, continue a crescer e que tenhamos mais internamentos nas próximas semanas.”

Por isso deixa a recomendação à população de que tenha um cuidado acrescido nesta fase. “Obviamente é tudo mais fácil se as pessoas ajudarem e tiverem as devidas cautelas”, conclui.