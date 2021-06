Covid em Portugal: Incidência sobe em dia com quatro mortes e 1.298 casos

O número de pessoas internadas nos hospitais aumenta para 391 pessoas, uma subida de 27 pacientes em comparação com o dia anterior.

O país ultrapassa a barreira dos mil casos do novo coronavírus pelo terceiro dia consecutivo.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com maior atividade pandémica: são mais três mortes e 862 casos num dia.

O Norte regista 194 novas infeções, o Centro 76, o Alentejo uma morte e 39 casos, o Algarve 88 casos, os Açores 27 infeções e a Madeira 12.

Portugal tem 24.425 casos ativos de Covid-19, mais 608 em relação ao dia anterior.

Recuperaram da doença um total de 686 pessoas.

A incidência aumenta esta sexta-feira para 100,2 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes no plano nacional e no continente.

No relatório de quinta-feira, a incidência era de 91 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 90,5 no Continente.



O índice de transmissibilidade R(t) também sobe de 1,12 para 1,14 em Portugal e de 1,13 para 1,15 no Continente.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.061 mortes e 862.926 casos de Covid-19.

