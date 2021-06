Catorze anos depois de ter sido obrigado a sair, Telmo ainda sonha que mora no bairro de São Vicente Paulo

Novas encarnações, novos problemas

Mais de uma década depois de terem saído de São Vicente de Paulo, muitos dos antigos moradores ainda regressam regularmente ao bairro; têm um grupo no Facebook onde trocam memórias e fotografias. No passado dia 10 de junho, alguns encontraram-se no bairro para conviver e manifestarem-se. Isto porque, em março deste ano, a Câmara do Porto lançou um concurso para a construção de 232 fogos no agora Monte da Bela.

Tirando inspiração em medidas que já existem em alguns países europeus, com maior parque habitacional público do que Portugal, a obra será suportada por privados, que em troca receberão parte dos terrenos e parcelas que integram o Plano de Pormenor das Antas; por sua vez, a autarquia ficará com “pelo menos metade dos fogos” para colocar no mercado através do Programa de Arrendamento Acessível (PAA).

A notícia foi recebida por Telmo e Maria José com surpresa e indignação. “Senti-me um pouco mal, desamparado. Acho que deveriam ao menos construir algo para os antigos moradores, para aqueles que quisessem voltar”, conta Telmo. Quando Maria José soube, foi à câmara conversar com a deputada municipal Ilda Figueiredo, da CDU. Ficou assim a saber que o projeto havia sido aprovado com votos a favor do PSD e do movimento independente liderado por Rui Moreira, e que, na prática, “não havia nada a fazer”.

Regressar ao antigo bairro é praticamente impossível. As rendas praticadas pelo PAA – 20% abaixo da média do valor de mercado no setor privado - não são, de todo, comportáveis para os rendimentos que auferem. “Pretendem construir casas com rendas acessíveis em que as rendas acessíveis são 500, 600 euros, e as outras casas ainda mais caras”, diz Telmo. Acessível, só de nome. É assim que os antigos moradores do bairro de São Vicente de Paulo veem as rendas que vão ser praticadas. “Se nós tivéssemos o ordenado do Rui Moreira, para nós seria uma renda acessível”, atira.

Maria José também ataca na mesma linha de pensamento: “Quem morou lá é que devia ter prioridade. Mas ele não quer fazer isso. E pelo aquilo que sei, ele quer pôr um T1 por 600 euros. É uma renda acessível isso? Só se for para o dinheiro dele? Ele deve ganhar milhões.”.

Maria José tem dois filhos e um ordenado de 717 euros, o marido ganha 800 euros. O PAA implica que a taxa de esforço de uma família seja no máximo de 35%. Dito por outras palavras: podem pagar no máximo uma renda de 530 euros, valor que, tendo em conta os preços atuais do mercado no Porto, não chega para um T1.