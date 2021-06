Campanha de limpeza de praias percorre quase mil quilómetros até 24 de julho

A empresa de reciclagem de embalagens Novo Verde vai promover até 24 de julho jornadas de limpeza de praias, que percorrerão quase mil quilómetros da costa portuguesa.

A campanha "Reciclar é a nossa praia" começa no dia 21 de junho na praia de Afife, em Viana do Castelo, e chegará a Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, no dia 24 de julho.

Alunos de escolas de vários pontos do país, surfistas e a população em geral podem participar nas ações de limpeza de praias, que incluem ainda sessões de educação ambiental com jogos.

Ao todo, 30 praias de norte a sul estarão envolvidas nesta campanha, em que participará também o ramo português da organização não-governamental Sailors for the Sea.