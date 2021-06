Autoridades investigam desaparecimento de embaixador em Lisboa

A Polícia Judiciária e a PSP estão a investigar as circunstâncias do desaparecimento do embaixador da República Democrática do Congo em Lisboa, na sequência de queixas apresentadas por familiares, na quinta-feira, dia em que foi notada a sua ausência. A informação está a ser avançada pelo “Jornal de Notícias” (JN).

Terá sido a esposa do diplomata a reportar o desaparecimento depois de ontem [quinta--feira] ter dado pela falta do marido.

De acordo com informações recolhidas pelo JN “para já não existem suspeitas de crime, não estando afastada a possibilidade de o diplomata se ter ausentado de livre vontade”.

Às autoridades policiais terão chegado queixas solicitando ajuda na localização do diplomata, Mulamba Watema Shabendelo, creditado como representante da República Democrática do Congo em Lisboa desde 2011. Não se sabe, contudo, até ao momento, em que estado se encontra a investigação do caso.

Ainda segundo o JN, a embaixada aponta como uma das hipóteses para justificar o desaparecimento uma viagem inesperada a França para tratamento médico, encontrando-se as autoridades a efetuar diligências no sentido de apurar se tal aconteceu.

As mesmas fontes, citadas pelo jornal, indicam que o embaixador terá estado com a família e amigos anteontem [quarta-feira], incluindo uma filha que se encontra em França.