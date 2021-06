Área Metropolitana de Lisboa confinada. O que se sabe e o (muito) que não se sabe

Veja também:

O Governo anunciou esta quinta-feira que vai aplicar um confinamento à escala da Área Metropolitana de Lisboa durante o fim-de-semana, com proibição de entrada e saída dessa região.

A resolução já foi publicada, mas deixa muitas dúvidas e incertezas no ar.

A resolução já está em vigor?

A resolução entra em vigor esta sexta-feira, dia seguinte ao da publicação em Diário da República. Como se trata de uma resolução feita fora do âmbito do estado de emergência não teve de passar pelo visto prévio do Presidente da República, que disse recentemente que não iria haver retrocessos no processo de desconfinamento em curso.

Dentro da Área Metropolitana de Lisboa pode-se circular à vontade?

Sim. Não existe qualquer proibição de circulação entre concelhos, nem obrigação de permanência dentro de casa. Apenas se proíbe a saída e entrada da Área Metropolitana.

A medida aplica-se a este fim-de-semana, ou a todos?

Durante a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva disse que a medida será aplicada a todos os fins-de-semana, até decisão em contrário. O que vale, contudo, é o que está na resolução e aí está claro que as datas são as deste fim-de-semana apenas. “É proibida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa no período compreendido entre as 15:00 h do dia 18 de junho e as 06:00 h do dia 21 de junho”. Assim, caso o Governo pretenda que a medida se aplique aos fins-de-semana seguintes, será necessário aprovar uma nova resolução.