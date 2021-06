Três portugueses morrem em desabamento na Bélgica

Três trabalhadores portugueses morreram esta sexta-feira, na sequência de um desabamento, registado esta sexta-feira, numa escola primária da cidade de Antuérpia, na Bélgica, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente a morte de três cidadãos no desabamento de um edifício que hoje ocorreu em Antuérpia, Bélgica. O MNE acompanha a situação através da Embaixada de Portugal em Bruxelas, que procura contactar as famílias destes cidadãos e prestar todo o apoio necessário no âmbito das suas competências. O Embaixador e o Encarregado da Secção Consular estão a dirigir-se para o local, em Antuérpia", pode ler-se numa nota enviada.



O acidente aconteceu durante as obras de construção do pavilhão de uma escola. Quatro portugueses estavam desaparecidos, três deles já confirmados como óbitos.



Nove pessoas ficaram feridas e já foram transportadas para o hospital. Oito pessoas apresentam ferimentos graves, de acordo com os Bombeiros de Antuérpia.

Decorrem buscas no local, com ajuda de cães, para encontrar os trabalhadores que estão debaixo dos escombros.

As causas da derrocada ainda não são conhecidas.

[Atualizado às 21h10 - Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma três óbitos]