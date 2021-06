Marcelo felicita Guterres por recondução na ONU e elogia empenho no multilateralismo

"A confiança que hoje, uma vez mais, depositaram nele é uma prova sólida", afirmou o chefe de Estado, num discurso feito em inglês, em que fez questão, contudo, de saudar António Guterres em português, com "calorosas felicitações", pela sua nomeação para mais cinco anos à frente da ONU, do início de 2022 até ao fim 2026.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje António Guterres pela recondução para um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas e elogiou o seu empenho no multilateralismo.

"Para ele, colocar as pessoas no centro da sua ação não é apenas uma escolha, é um imperativo. Ele continua a tradição dos seus ilustres antecessores que encarnaram o espírito da Carta [das Nações Unidas]: conduzir as Nações Unidas ao serviço de "nós, os povos"", declarou o Presidente da República, referindo que conhece António Guterres "há 55 anos".

Sobre a atuação de Guterres como secretário-geral da ONU desde o início de 2017, Marcelo Rebelo de Sousa destacou as "reformas nas áreas do desenvolvimento sustentável, paz e segurança e gestão", e disse que "a representação das mulheres avançou", que "os direitos humanos foram mais incorporados na ação da organização", que "a voz da juventude foi fortalecida" e que "o secretário-geral tem sido uma voz de liderança na ação climática".

Segundo o Presidente da República, "Portugal decidiu submeter o seu nome para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas", uma segunda vez, por ter "a forte convicção de que António Guterres é particularmente adequado para o cargo e tem estado à altura das expectativas".

"Acreditamos que a visão de António Guterres, a sua persistência, a sua audácia, a sua justiça e o seu espírito solidário serão também fundamentais nos próximos cinco anos. Portugal está grato a todas as Nações aqui unidas, hoje, por reafirmarem a sua confiança no candidato que apresentámos", acrescentou.